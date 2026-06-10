Salerno | De Luca punta a 3 miliardi e blocca le imprese inadempienti

Notizia in breve

Il governatore della regione ha annunciato un piano da tre miliardi di euro per migliorare la costa tra Pontecagnano e Marina d’Arechi, con l’obiettivo di rinnovare infrastrutture e servizi. Contestualmente, sono stati definiti criteri per escludere dalle future gare d’appalto le imprese che non rispettano gli obblighi di legge e i requisiti di affidabilità. Nessuna data specifica è stata comunicata, né dettagli sui tempi di realizzazione.