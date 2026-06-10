Salerno | De Luca punta a 3 miliardi e blocca le imprese inadempienti

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governatore della regione ha annunciato un piano da tre miliardi di euro per migliorare la costa tra Pontecagnano e Marina d’Arechi, con l’obiettivo di rinnovare infrastrutture e servizi. Contestualmente, sono stati definiti criteri per escludere dalle future gare d’appalto le imprese che non rispettano gli obblighi di legge e i requisiti di affidabilità. Nessuna data specifica è stata comunicata, né dettagli sui tempi di realizzazione.

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Come cambierà il volto della costa da Pontecagnano a Marina d’Arechi? Quali imprese saranno escluse dai futuri cantieri comunali? Come verranno utilizzati i 3 miliardi tra fondi pubblici e privati? Cosa permetterà la costruzione dei 15 nuovi resort di lusso??? In Breve Piano prevede costruzione di 10-15 grandi resort di lusso sulla litoranea salernitana. Intervento territoriale esteso da Pontecagnano fino a Marina d'Arechi con supporto Consorzio Asi. Sviluppo turistico integr . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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