Sagrada Familia i droni formano il volto di Gaudì nel cielo di Barcellona

Notizia in breve

Durante l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Familia, un display di droni ha formato nel cielo di Barcellona il volto di Gaudì. L’evento si è svolto alla presenza di un Papa, identificato come Leone XIV. I droni hanno creato un’immagine visibile dall’area circostante, accompagnando la cerimonia inaugurale. La manifestazione ha attirato l’attenzione di spettatori e media, con il pubblico che ha osservato lo spettacolo nel contesto dell’apertura ufficiale della torre.