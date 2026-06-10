Sagrada Familia i droni formano il volto di Gaudì nel cielo di Barcellona
Durante l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Familia, un display di droni ha formato nel cielo di Barcellona il volto di Gaudì. L’evento si è svolto alla presenza di un Papa, identificato come Leone XIV. I droni hanno creato un’immagine visibile dall’area circostante, accompagnando la cerimonia inaugurale. La manifestazione ha attirato l’attenzione di spettatori e media, con il pubblico che ha osservato lo spettacolo nel contesto dell’apertura ufficiale della torre.
Spettacolo di droni per l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia, alla presenza di Papa Leone XIV. I contorni del volto di Antoni Gaudì sono stati proiettati nel cielo di Barcellona con luci su ogni drone di colori diversi. Le luci hanno poi formato le parole: ‘prima l’amore poi la tecnica’, motto del genio catalano. Infine, dopo un’esplosione di fuochi d’artificio attorno alla basilica, è apparsa nel cielo la parola ‘Grazie’. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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