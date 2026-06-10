La Roma sta valutando un possibile acquisto di Mason Greenwood per la prossima stagione. L’attaccante potrebbe trasferirsi in Serie A per rafforzare il reparto offensivo sotto la guida di Gasperini. La trattativa è in fase di sviluppo, ma non ci sono ancora dettagli definitivi o ufficiali. La società sta esplorando le opzioni per portare Greenwood in rosa nel prossimo calciomercato.

Mason Greenwood è nel mirino della Roma per la prossima stagione con l’attaccante che potrebbe arrivare in Serie A per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Gasperini. Greenwood (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Roma sarebbe sulle tracce di Greenwood con Gian Piero Gasperini che vorrebbe il calciatore per sistemare il proprio reparto offensivo. Un affare non semplice per via dall’ampia concorrenza sul classe 2001 che è legato al club francese da una clausola da circa 60 milioni di euro. Un colpo che, seppur costoso, potrebbe realizzarsi con i capitolini pronti a mettere un’altra pedina di livello internazionale nella propria rosa. L'articolo Roma su Greenwood, passi in avanti: i giallorossi tentano il colpo CM proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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