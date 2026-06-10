La Juventus Under 17 ha vinto 5-2 contro la Roma, con doppietta di Corigliano e marcature di Santa Maria e Marchisio. La partita si è giocata a Trigoria e ha visto i bianconeri segnare cinque gol, tra cui una rovesciata di Paonessa. La squadra di mister Grauso ha ottenuto il primo risultato positivo della stagione, mentre i padroni di casa hanno segnato due reti.

di Fabio Zaccaria Roma Juventus Under 17 2-5, forza 5 in quel di Trigoria per i ragazzi di mister Grauso: Paonessa e Corigliano on fire! Il dieci rientra dai coetanei e ne fa ben 2. Il resoconto del match valido per l’andata dei quarti di finale e il tabellino. La Juventus Under 17 di miser Grauso non intende fermare il proprio percorso e dopo aver vinto nella passata stagione lo Scudetto, sta seguendo le stesse orme in quella corrente. Nell’andata dei quarti di finale giocata contro la Roma in trasferta, i bianconeri classe 2009 hanno messo una grossa ipoteca sul passaggio del turno e di conseguenza sull’accesso alla final four nazionale. In quel di Roma, la Juventus Under 17 ha vinto 5-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Roma Juventus Under 17 2-5, Paonessa di rovesciata, doppio Corigliano, Santa Maria e Marchisio: ai bianconeri il primo atto. Il recap

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