Il capitano della Scozia ha annunciato che porterà il ricordo dell’ex compagno di squadra portoghese durante la Coppa del Mondo 2026, dopo aver ricevuto una lettera dalla vedova dell’attaccante. Robertson ha dichiarato che il messaggio ha rafforzato il suo legame con Jota e che porterà con sé il suo ricordo nel torneo. La lettera è stata condivisa con i media, senza ulteriori dettagli sul contenuto.

2026-06-09 19:44:00 Breaking news: Il capitano della Scozia Andrew Robertson dice che porterà con sé il ricordo dell’ex compagno di squadra del Liverpool Diogo Jota per tutta la Coppa del Mondo dopo aver ricevuto una lettera emozionante dalla vedova dell’attaccante portoghese. Jota è morta in un incidente stradale lo scorso luglio all’età di 28 anni, pochi mesi dopo aver aiutato il Portogallo a qualificarsi per il torneo del Nord America. Nonostante abbia collezionato 49 presenze in nazionale, l’attaccante non ha mai avuto l’opportunità di giocare ai Mondiali. Un infortunio lo ha escluso dalla rosa del Portogallo per il Qatar 2022 ed è tragicamente scomparso prima delle finali del 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Robertson promette di portare la memoria di Jota nella campagna scozzese della Coppa del Mondo

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