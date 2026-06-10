Questa mattina si è svolto in Prefettura a Napoli un incontro tra rappresentanti del Comune, la ditta incaricata e i sindacati, per affrontare la crisi dei rifiuti a Giugliano. La riunione, convocata dal Prefetto, ha visto il confronto tra le parti coinvolte per discutere delle modalità di gestione e delle soluzioni possibili. Nessuna comunicazione è stata diffusa sui risultati o sui prossimi passi.

Nel corso della riunione sono state analizzate le problematiche che hanno determinato rallentamenti e disservizi nella raccolta dei rifiuti, con conseguenti accumuli registrati in alcune aree del territorio cittadino. La situazione aveva generato preoccupazione tra i residenti e richiesto l'intervento della Prefettura per favorire un confronto tra tutte le parti coinvolte e individuare possibili soluzioni in grado di garantire la regolare prosecuzione del servizio. Su proposta della Prefettura, tutti i soggetti presenti hanno condiviso l'avvio di un ulteriore percorso di confronto in sede aziendale. L'obiettivo sarà quello di approfondire le cause che hanno portato alle attuali criticità e valutare i possibili interventi correttivi per superare le problematiche emerse nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rifiuti a Giugliano, vertice in Prefettura per crisi rifiuti: avviato nuovo confronto tra Comune, ditta e sindacati

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