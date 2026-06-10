Le vendite di auto nuove nel Regno Unito sono cresciute del 7,1% a maggio 2026 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, raggiungendo il livello più alto dal 2019. L’aumento è attribuito a una maggiore domanda e a incentivi di mercato. Le immatricolazioni totali hanno superato le aspettative, segnando un trend positivo per il settore automobilistico nel paese. La crescita riguarda principalmente veicoli di piccole e medie dimensioni.

Cresce il mercato auto nel Regno Unito. A confermarlo sono i dati pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt): nel maggio 2026 le immatricolazioni di vetture nuove sono state 160.662, con una crescita del 7,1% rispetto al periodo equivalente del 2025. Quello di quest'anno è stato anche il miglior mese di maggio, in termini di vendite, dal 2019, dunque dal periodo pre-Covid. Indice, anche questo, del buon risultato mensile ottenuto dal mercato automotive britannico. L'alimentazione che ha registrato la maggior crescita (+34% per un totale di 43.931 immatricolazioni) è stata quella elettrica: la quota di mercato delle Bev, da inizio anno, è invece pari al 24%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Regno Unito, cresce il mercato auto: è il miglior maggio dal 2019

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

China cresceu 5% no primeiro trimestre

Notizie e thread social correlati

Elezioni locali nel Regno Unito: cresce la pressione su Keir StarmerNel Regno Unito si sono aperti i seggi per le elezioni locali in Scozia, Inghilterra e Galles.

Diritto d’asilo nel Regno Unito: la BBC svela il mercato delle false richieste LGBTRoma, 15 aprile – Un’inchiesta condotta dalla BBC ha rivelato il funzionamento di un mercato di false richieste di diritto d’asilo nel Regno Unito,...

Temi più discussi: Regno Unito: le imprese avvertono su rallentamento della crescita e aumento della disoccupazione; Regno Unito, BEV al 27,3 in maggio. Ma gli obiettivi restano lontani; Donne britanniche tra le più arrabbiate in Europa, rivela sondaggio; Regno Unito, piano da 1,1 miliardi di sterline per chip e AI.

Un rapporto del Parlamento britannico avverte che il Regno Unito entra in un'epoca di radicale incertezza. Nel mirino Russia, Cina, guerre ibride e terrorismo. Cresce il timore di un futuro ridimensionamento del sostegno americano alla Nato. di @Ste2566 x.com

Uno su 10 neolaureati prevede di lasciare il Regno Unito in mezzo al 'peggior mercato del lavoro degli ultimi decenni' reddit

Regno Unito, cresce la polemica su Kanye West: il festival lo difende, West replicaL'organizzazione del Wireless Festival difende l'ingaggio di Kanye Ye West come headliner estivo, mentre altri sponsor si ritirano. Restano dubbi sul suo ingresso nel Regno Unito. Il rapper ha ... it.euronews.com

Kanye West, cresce la polemica nel Regno Unito: il festival lo difende, sponsor si ritiranoQuesto testo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e originariamente pubblicato in inglese. L'organizzatore del Wireless Festival difende l'ingaggio di Kanye 'Ye' West come ... it.euronews.com