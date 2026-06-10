Raul Bova e Rocio sono stati visti insieme alla prima gara di nuoto della figlia. La famiglia al completo si è riunita per l’evento. Nel frattempo, si nota un pancino sospetto sulla partner, che sembra essere in gravidanza. La coppia ha assistito alla competizione senza rilasciare dichiarazioni. La presenza di entrambi al bordo della piscina è stata documentata da alcuni scatti. La famiglia si è mostrata tranquilla e unita durante l’evento sportivo.

Raul Bova e Rocio condividono insieme lo stesso momento: la prima gara di nuoto della figlia Luna. Per l'occasione vediamo la famiglia radunata al completo Oggi è la giornata dei tuffi nel passato, delle speranze nei ritorni di fiamma.Prima la paparazzata di De Martino e Belen, ora quella diRaul Bova e la ex compagna Rocio. Questi ultimi due sono stati immortalati l’uno accanto all’altra mentreassistono alla prima gara di nuoto della figlia Luna. E’ un momento importante per la bambina e i genitori decidono di mettere da parte i rancori della rottura per starle accanto. Nel frattempo escono anche alcuni scatti che stanno facendo chiacchierare i più curiosi: protagonisti sonoBova e l’attuale compagna Beatrice Arnera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raul Bova e Rocio insieme alla gara della figlia. Nel frattempo c’è anche il pancino sospetto di Arnera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Che bello rivedere insieme Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: eccoli sorridenti e affiatati

Notizie e thread social correlati

Raoul Bova e Beatrice Arnera, spunta il pancino sospetto in vacanzaDurante una vacanza, Raoul Bova è stato visto con un pancino sospetto, attirando l’attenzione dei fotografi.

Raul Bova e Beatrice Arnera: gli scatti e il bacio sospettoSul set fotografico pubblicato online, si vedono l’attore e l’attrice mentre trascorrono del tempo insieme nella proprietà dell’attore.

Temi più discussi: Rocío Muñoz Morales, il legame speciale con Andrea Iannone: Ci siamo l’uno per l’altra. E su Bova: Mi ha ferita; Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo vicini: per le figlie?; La rinascita di Rocío Muñoz Morales sa di serenità: Con Iannone vivo il presente. Raoul è il padre delle mie figlie; Con Iannone vivo il bello che c'è, ci siamo l'uno per l'altra. Raoul Bova? Aprire il cuore, dopo che hai sofferto, non è facilissimo. Ma il sole c'è ancora: parla Rocío Muñoz Morales.

Con Iannone vivo il bello che c'è, ci siamo l'uno per l'altra. Raoul Bova? Aprire il cuore, dopo che hai sofferto, non è facilissimo. Ma il sole c'è ancora: parla Rocío Muñoz Morales ilfattoquotidiano.it/2026/06/09/con… x.com

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo insieme (per i figli): in piscina tra sorrisi e ricordiRaoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo insieme dopo un anno dalla loro separazione. Uno di fianco all'altro, finalmente distesi, ... msn.com

Che bello rivedere insieme Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: eccoli sorridenti e affiatati, cosa è successo (FOTO)La tempesta è stata lunga e molto dolorosa, ma oggi sembra tornato il sereno: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono riapparsi insieme. donnapop.it