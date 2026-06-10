È stata convocata la prima riunione del tavolo tecnico sul randagismo a Borgo Mezzanone, su iniziativa dell’assessora. Durante l’incontro sono stati discussi i primi interventi da adottare per gestire la presenza di cani randagi nella zona. Sono stati analizzati i problemi legati alla tutela degli animali e alla sicurezza dei residenti. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse associazioni e istituzioni locali.

Si è tenuto ieri, nella sede dell’assessorato all’Ambiente in via Protano, il tavolo monotematico convocato dall’assessora alle politiche sociali, randagismo e benessere animale Simona Mendolicchio per le problematiche inerenti la presenza di un numero elevato di cani randagi a Borgo Mezzanone, in uno dei più grandi insediamenti informali di immigrati presenti sul territorio. Presenti anche il dirigente del Comune di Foggia Saverio Pio Longo, il sindaco Domenico La Marca e l’assessora al randagismo di Manfredonia Maria Teresa Valente, il direttore del servizio veterinario area C dell’ Asl Foggia Stefano Lauriola; Angelo Ricucci, Antonio... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Randagismo a Borgo Mezzanone, prima riunione del tavolo tecnico convocato dall’assessora Mendolicchio

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