Racconto di una notte anticipazioni 10 giugno 2026 | Canfeza incontra Savas lei vuole riconciliarsi con Mahir

In una puntata prevista per il 10 giugno 2026, una scena mostra Canfeza che si incontra con Savas. Durante il confronto, Canfeza esprime il desiderio di riavvicinarsi a Mahir. La scena si svolge in un momento di tensione emotiva, mentre i personaggi discutono dei loro sentimenti e delle conseguenze delle azioni passate. La puntata è molto attesa dai fan della soap, che seguono con attenzione gli sviluppi tra i protagonisti.

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 15.40. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 10 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Mahir inizierà a lavorare nel nuovo dipartimento, intanto Canfeza andrà nella nuova casa del padre per fare colazione con la sua famiglia. Lì incontrerà Savas, lei però era convinta che fosse morto. Spoiler Racconto di una notte 10 giugno 2026: Canfeza fa una richiesta a Sureyya, vuole recuperare il rapporto con Mahir Mavis lo ha messo in... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Racconto di una notte anticipazioni MERCOLEDÌ 10 GIUGNO:Canfeza viene colpita da due proiettili

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