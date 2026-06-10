Quella pinna che spunta | squalo mako avvistato al largo del Tino
Un esemplare di squalo mako è stato avvistato al largo del Tino, nel Golfo dei Poeti. La pinna è stata notata emergere dall'acqua, a poca distanza dalla costa. L’avvistamento è avvenuto il 10 giugno 2026. Nessun intervento di recupero o cattura è stato segnalato. La presenza dello squalo è stata confermata da testimoni e da immagini raccolte sul posto.
La Spezia, 10 giugno 2026 – Incontro ravvicinato con uno squalo – con tutta probabilità si tratta di un esemplare di Mako – al largo del Tino, nel Golfo dei Poeti alla Spezia. C'è un video che attesta l'avvistamento martedì 9 giugno da una barca di pescatori che stava pescando nello specchio d'acqua ad una profondità di circa 80 metri, quando all'improvviso è apparsa in superficie la pinna dello squalo in movimento. Golfo dei Poeti, squalo mako avvistato al largo del Tino (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) I biologi: “Famiglia dei Mako” Nelle ultime ore, il filmato è andato virale sui social con centinaia tra like, commenti e condivisioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un esemplare molto grande di squalo Mako a Gallipoli
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