Quella pinna che spunta | squalo mako avvistato al largo del Tino

Notizia in breve

Un esemplare di squalo mako è stato avvistato al largo del Tino, nel Golfo dei Poeti. La pinna è stata notata emergere dall'acqua, a poca distanza dalla costa. L’avvistamento è avvenuto il 10 giugno 2026. Nessun intervento di recupero o cattura è stato segnalato. La presenza dello squalo è stata confermata da testimoni e da immagini raccolte sul posto.