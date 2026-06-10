L'attore afroamericano Idris Elba, tra i candidati a interpretare James Bond, ha dichiarato di volere un approccio meno politicizzato nel ruolo. Ha criticato il politicamente corretto, definendo Bond come un personaggio con un viso scuro, una cicatrice di circa sette centimetri e mezzo visibile sulla pelle abbronzata della guancia destra. Le sue parole hanno attirato attenzione sui cambiamenti culturali nel mondo del cinema e sui criteri di selezione per il celebre agente segreto.

«Era un viso scuro e ben delineato, con una cicatrice di sette centimetri e mezzo che si mostrava bianca sulla pelle abbronzata della guancia destra. Gli occhi erano grandi e dritti sotto sopracciglia dritte, piuttosto lunghe e nere. I capelli erano neri, divisi a sinistra, e spazzolati con noncuranza in modo che una spessa virgola nera cadesse sul sopracciglio destro. Il naso lungo e dritto scendeva fino a un labbro superiore corto, sotto il quale c’era una bocca larga e finemente disegnata ma crudele. La linea della mascella era dritta e ferma». Così Ian Fleming descrive James Bond in Dalla Russia con amore. È la prima volta che appare, così nel dettaglio, il viso di 007. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pure l’attore afro adesso si ribella: «007 non diventi una figura woke»

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