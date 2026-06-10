Pronostico Messico-Sudafrica si alza il sipario sul Mondiale | non finisce come 16 anni fa

Notizia in breve

La partita tra Messico e Sudafrica si gioca giovedì alle 21:00, aprendo la fase a gironi del Mondiale 2026. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e in streaming gratuito. Le due squadre si affrontano in una partita che rappresenta il primo impegno nel torneo, con statistiche e probabili formazioni già disponibili.