Pronostico Messico-Sudafrica si alza il sipario sul Mondiale | non finisce come 16 anni fa

Da ilveggente.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Messico e Sudafrica si gioca giovedì alle 21:00, aprendo la fase a gironi del Mondiale 2026. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e in streaming gratuito. Le due squadre si affrontano in una partita che rappresenta il primo impegno nel torneo, con statistiche e probabili formazioni già disponibili.

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Messico-Sudafrica è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. Spetta al Messico, uno dei tre paesi organizzatori insieme a Canada e USA, alzare il sipario sulla ventitreesima edizione della Coppa del Mondo FIFA 2026, che per la prima volta si svolgerà in tre stati diversi. Per una curiosa coincidenza, a dare il calcio d’inizio a questo Mondiale saranno i messicani, per l’appunto, e il Sudafrica, entrambi guarda caso già protagonisti della gara inaugurale di un’altra edizione della rassegna iridata, quella del 2010, organizzata dal paese africano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Messico - Sudafrica Gio 11/06/2026 H.21:00

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