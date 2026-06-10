Pronostico e quote Nuno Borges – Marin Cilic ‘s-Hertogenbosch 11-06-2026

Da infobetting.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuno Borges e Marin Cilic si affrontano negli ottavi di finale a ’s-Hertogenbosch, con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. Il vincente sfiderà uno tra Daniil Medvedev e Thijs Boogaard. Le quote e il pronostico sono disponibili per analizzare le possibilità di ciascun giocatore. La partita si svolgerà il 11 giugno 2026.

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Nuno Borges e Marin Cilic si giocano un posto nei quarti di finale contro uno tra Daniil Medvedev e Thijs Boogaard. Il veterano croato, vincitore degli US Open 2014 e finalista a Wimbledon nel 2017, ama l’erba e nel primo turno è stato protagonista di un bella vittoria un rimonta contro Denis Shapovalov con il punteggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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