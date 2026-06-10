Pronostici Messico-Sudafrica | marcatore assist e tiri in porta

Il Mondiale è iniziato e si apre la rubrica dedicata alle previsioni per la partita tra Messico e Sudafrica. Sono stati analizzati i possibili marcatori, gli assist e i tiri in porta previsti per l'incontro. Non sono stati forniti dettagli specifici sui giocatori o sulle statistiche, ma si tratta di anticipazioni legate alle probabili azioni offensive e alle conclusioni verso la porta durante la partita.

Pronostici Messico-Sudafrica: inizia il Mondiale e con esso la nostra rubrica sui marcatori e i tiri in porta. Ecco le nostre scelte Iniziano i Mondiali, finalmente. Niente più amichevoli esotiche e nemmeno più partite senza nessuna motivazione. Peccato che manchi l’Italia, lo sappiamo. Ma ormai purtroppo ci abbiamo fatto quasi il callo all’assenza degli azzurri. Pronostici Messico-Sudafrica: marcatori e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it Intanto il Messico ospitante debutta contro il Sudafrica e parte con tutti i favori del pronostico in questo match. E per quanto riguarda il marcatore non possiamo che puntare su Raul Jimenez, che ha chiuso al primo posto tra i marcatori del Messico nella Nations League della CONCACAF con cinque reti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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