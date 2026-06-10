Prada ha collaborato con Axiom Space per creare capi di abbigliamento da indossare sotto le tute spaziali. La maison ha sviluppato un abbigliamento tecnico pensato per gli astronauti, che combina funzionalità e design. La collezione comprende capi realizzati con materiali innovativi, studiati per garantire comfort e sicurezza durante le missioni spaziali. La collaborazione si inserisce nel progetto di Prada di espandersi nel settore aerospaziale, dopo aver presentato una tuta spaziale di nuova generazione nel 2024.

Non è la prima volta che Prada e Axiom Space guardano insieme alla Luna: nel 2024 avevano già svelato la parte esterna della tuta, sviluppata per affrontare l’ambiente estremo del Polo Sud lunare. Ora il lavoro si sposta più vicino al corpo degli astronauti, dove raffreddamento, ventilazione e comfort diventano questioni di sicurezza. «Il futuro dell’esplorazione spaziale non sarà costruito da un singolo soggetto, e la nostra collaborazione con Prada ne è la dimostrazione», ha dichiarato Jonathan Cirtain, CEO e Presidente di Axiom Space. Il nuovo indumento non è pensato per farsi vedere, ma per funzionare. Durante le attività extraveicolari,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Prada e Axiom Space: ecco cosa indossare sotto la tuta spaziale. Perché sì, anche gli astronauti hanno bisogno del «look» giusto

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