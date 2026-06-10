Portogallo-Nigeria Amichevole di preparazione 10-06-2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Diversi gol e lusitani vincenti?
Mercoledì sera alle 21:45 si gioca l’ultima amichevole del Portogallo prima dei Mondiali, contro la Nigeria a Leiria. Le formazioni ufficiali sono state rese note, con diverse scelte di formazione da entrambe le squadre. Si prevedono molti gol, con una possibile vittoria dei lusitani. La partita fungerà da test finale prima della partenza per gli Stati Uniti.
Mercoledì notte si disputerà l’ultima amichevole del Portogallo prima dell’esordio nei mondiali: la Seleçao saluterà la propria gente a Leiria prima di partire per gli Stati Uniti. L’avversario è la Nigeria, squadra che ha tradizione e fascino ma che non vive un grande momento: le Aquile non sono riuscite a qualificarsi per la rassegna iridata,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Portugal vs Nigeria Friendly Match Preview | Portugals World Cup Preparation
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