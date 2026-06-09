Mercoledì sera alle 21:45 si gioca l'ultima amichevole prima dei Mondiali, tra Portogallo e Nigeria a Leiria. La partita vede le formazioni schierate con diversi titolari, con i portoghesi che cercano di affinare i dettagli prima della partenza per gli Stati Uniti. Sono attesi diversi gol, con i lusitani favoriti per la vittoria. La sfida si svolge in un clima di attesa e preparazione.

Mercoledì notte si disputerà l’ultima amichevole del Portogallo prima dell’esordio nei mondiali: la Seleçao saluterà la propria gente a Leiria prima di partire per gli Stati Uniti. L’avversario è la Nigeria, squadra che ha tradizione e fascino ma che non vive un grande momento: le Aquile non sono riuscite a qualificarsi per la rassegna iridata,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Portogallo-Nigeria (Amichevole, 10-06-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Diversi gol e lusitani vincenti?

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