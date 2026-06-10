Un camion con la gru si è incastrato nel sottopasso ferroviario che collega via Scossicci alla stazione di Loreto, a Porto Recanati. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina. Il conducente è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico nella zona è stato temporaneamente bloccato.

PORTO RECANATI - Poco dopo le 9 di questa mattina un camion dotato di gru è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario che collega via Scossicci con la stazione di Loreto. Il braccio della gru, rimasto sollevato, ha urtato la struttura causando il blocco del mezzo. Il conducente, 53 anni, unico coinvolto, ha riportato diverse contusioni. Soccorso e stabilizzato sul posto, è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dall’eliambulanza. Il paziente non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’ambulanza infermieristica dell’ospedale di Loreto e la Croce Gialla di Recanati per le prime cure, quindi l’eliambulanza Icaro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Porto Recanati, il camion con la gru s'incastra nel sottopassaggio: conducente in codice rosso

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