Giovedì 23 aprile, un camion si è incastrato nel sottopassaggio tra via Ferrarecce e viale Lincoln. La strada è stata chiusa al traffico e si sono verificati disagi alla circolazione. Le autorità sono intervenute per rimuovere il veicolo e ripristinare la viabilità. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi dell’incidente o eventuali danni.

? Cosa sapere Camion incastrato nel sottopassaggio tra via Ferrarecce e viale Lincoln giovedì 23 aprile.. Blocco totale della viabilità nel nodo strategico tra Ferrarecce e Lincoln alle ore 09:15.. Un pesante autocarro si è incagliato nella struttura del sottopassaggio ferroviario tra via Ferrarecce e viale Lincoln alle ore 09:15 di questo giovedì 23 aprile 2026, bloccando il passaggio. L’accaduto è scaturito da un tentativo di transito attraverso una via che il conducente ha ritenuto percorribile, ma la reale altezza del mezzo ha causato l’impatto con la parte inferiore della galleria. Il tetto del veicolo, infatti, ha colpito l’intradosso del passaggio ferroviario, rendendo impossibile qualsiasi movimento autonomo del camion.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco totale a via Ferrarecce: camion incastrato nel sottopassaggio

Notizie correlate

Camion incastrato ai turnichetti: blocco totale e revisioneUn camion con lungo rimorchio ha bloccato il traffico sui famosi turnichetti di Ospedaletti questa mattina.

Tir incastrato a San Francesco: blocco totale e due gru al lavoroUna mattina di aprile del 2026 si è trasformata in un blocco totale della viabilità a San Francesco al Campo, dove un autotreno carico di ferro ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni; Comunicazione di servizio - Variazioni alla viabilità e chiusure stradali urgenti; Livorno, via Montebello chiusa almeno una settimana per la rottura della fognatura; Marracash torna a casa, tutto quello che c'è da sapere sul Marra Block Party: orari, ospiti e strade chiuse.

Cagliari, via Pintus paralizzata tra lavori e rifiuti | Loi (FdI): Il Comune intervengaInterrogazione urgente della consigliera Stefania Loi sullo stato di via Pintus: Accessi bloccati e disagi per servizi essenziali ... cagliaripad.it

InfoCilento.it. . SAPRI: RIFIUTI A RISCHIO, È SCONTRO TOTALE La città della Spigolatrice rischia il blocco della raccolta. Lo stato di agitazione è ufficiale: i sindacati puntano il dito contro la gestione del servizio e il pericolo di un'emergenza sanitaria alle p - facebook.com facebook

Tir, lo sciopero in canna: camionisti pronti al blocco totale x.com