Il ministro delle infrastrutture ha affermato che il Ponte sullo Stretto rappresenta una priorità per il paese, sottolineando che l’Italia funge da collegamento naturale tra l’Estremo Oriente e il Nord Europa. Ha precisato inoltre che l'inchiesta in corso non riguarda direttamente l’opera infrastrutturale. La dichiarazione è arrivata in risposta alle recenti questioni legali che coinvolgono alcuni aspetti del progetto.

“Se il Ponte sullo Stretto rimane una nostra priorità? Il Ponte sullo Stretto è una priorità per il paese, perché l’Italia è una naturale cerniera di collegamento per tutto il traffico che arriva dall’Estremo Oriente verso il Nord Europa. è giusto che lo intercettiamo, perché significa posti di lavoro”. Così il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Armando Siri, in uscita dalla Camera dei Deputati dove si era appena concluso il consiglio federale della Lega. “Se l’inchiesta non cambia nulla? Perché deve cambiare, l’inchiesta non riguarda il Ponte sullo Stretto”, risponde l’esponente del Carroccio, secondo cui invece si tratta di “un’infrastruttura nazionale che riguarda il paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ponte sullo Stretto, Siri: Priorità per il Paese, l'inchiesta non riguarda l'infrastruttura

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