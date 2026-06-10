Il governo conferma che il progetto del ponte sullo Stretto procede, nonostante il silenzio del presidente del Consiglio. Nei giorni scorsi, sono stati coinvolti altri soggetti, tra cui Francesco Saccomanno e Vincenzo Virgiglio, che hanno cercato di avvicinare figure istituzionali per sostenere l’opera. La decisione di andare avanti sembra essere definitiva, senza indicazioni di rallentamenti o sospensioni ufficiali.

Non solo Tommaso Miele. Francesco Saccomanno e Vincenzo Virgiglio hanno tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni e condizionare l’esame di legittimità sulla delibera Cipess che dava il via libera definitivo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Un tentativo che, in questi due casi, è fallito. Al centro dell’ indagine della procura di Roma ci sono sempre l’avvocato Saccomanno, ex componente del cda della società Stretto di Messina Spa ed ex commissario della Lega in Calabria, e l’imprenditore Virgiglio. Il loro obiettivo, a partire dall’autunno del 2025, è stato quello di avere delle “talpe” all’interno della Corte dei Conti, soprattutto tra chi seguiva il dossier del Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo Stretto, Meloni tace ma il governo tira dritto: “Si farà”

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