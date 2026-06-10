Policlinico San Marco primi interventi di protesi al ginocchio con il robot ROSA

Sono stati eseguiti con successo al Policlinico San Marco i primi due interventi di chirurgia protesica di ginocchio robot-assistita mediante tecnologia ROSA (Robotic Surgical Assistant), una delle più recenti innovazioni disponibili in ambito ortopedico. L’introduzione del sistema robotico rappresenta un’importante innovazione che consente di offrire ai pazienti un approccio sempre più personalizzato e preciso nella chirurgia protesica del ginocchio. “ROSA è un sistema avanzato che supporta il chirurgo durante tutte le fasi dell’intervento, raccogliendo dati anatomici in tempo reale e aiutando a posizionare la protesi con estrema accuratezza”, spiega il dottor Davide Molisani, responsabile dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico San Marco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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