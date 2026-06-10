In piazza Verdi sono stati piantati nuovi alberi, tra cui gelsi e agrifogli, come parte di un progetto di riqualificazione della cittadella universitaria. Le piantine sono state collocate lungo i viali principali e nelle aree pedonali, sostituendo alcune piante esistenti. L’intervento riguarda anche la sistemazione di aiuole e spazi verdi, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto dell’area e favorire l’ambiente.

Bologna, 10 giugno 2026 – Piazza Verdi continua a riempirsi di verde: oltre alle piantine in vaso comparse nei giorni scorsi, che costellano l’area che è cuore della cittadella universitaria, dal perimetro del cantiere del Teatro comunale allo spazio antistante La Scuderia, oggi ci sono operai al lavoro per “completare” l’opera. Ci sono in arrivo, infatti, diversi alberelli, sempre in vaso, che creeranno zone d’ombra in piazza. Alcuni sono gelsi, altri agrifogli, ligustri, fotinie e anche dei piccoli melograni. Gli esemplari più imponenti hanno ottant’anni di anzianità. Via alle iniziative nel cuore della zona universitaria. Intanto, questa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Verdi, arrivano gli alberelli: dai gelsi agli agrifogli, va avanti il progetto nella cittadella universitaria

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La nuova piazza Verdi. Lepore: Faremo bene. Le richieste dei residentiIl sindaco sulla rassegna estiva: Dialogo attivo con chi abita la zona. Il comitato cittadino: Si applichi anche qui l’ordinanza di Aldrovandi. msn.com

Maurizio Verdi (@VerdiStudio) / Posts / X x.com

Cancellare i kit sponsorizzati verdi gratuiti assicura semplicemente che i nuovi giocatori non vivano altro che attrito contro squadre ben equipaggiate. reddit

Piazza Verdi anti-degrado: Piantine, musica e cultura. Ma insorgono i collettiviIn zona universitaria sono comparsi un palco e del verde in vaso: è il progetto de La Scuderia Sarà un’iniziativa aperta alla comunità. Cua promette: Impediremo diventi un dehors. msn.com