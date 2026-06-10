Pesaro parla il marito della giudice Ercolini indagato per omicidio insieme a un ex poliziotto | Una gogna io sono innocente

Il marito della giudice di Pesaro, indagato per omicidio insieme a un ex poliziotto, ha dichiarato di essere innocente. Ha affermato di subire una gogna e ha negato di aver partecipato a una messinscena, sostenendo di non aver simulato il suicidio con un foulard. Le indagini riguardano un episodio che si ipotizza sia stato manipolato per coprire un gesto più grave.

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Giudice morta, parla il marito indagato per omicidio insieme a un ex poliziotto: «Sono innocente»

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