L'autopsia sul corpo della giudice Ercolini, morta nel 2022, ha portato a riaprire l'indagine sulla sua morte. Sono indagati il marito e un ex poliziotto considerato amico di famiglia. Il marito ha dichiarato di essere innocente, definendo la vicenda come una gogna. La nuova analisi sui reperti provenienti dall'autopsia non ha ancora portato a conclusioni definitive. Le indagini continuano con l'obiettivo di chiarire le cause del decesso.

L'autopsia effettuata sul corpo della giudice Ercolini ha riaperto l'indagine sul suo decesso, avvenuto nel 2022. Classificato come suicidio, si ipotizza ora che si trattò di un omicidio per il quale sono indagati il marito Lorenzo Ruggieri, il figlio e un poliziotto amico di famiglia La Proc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Francesca Ercolini, indagati il marito e un ex poliziotto amico di famiglia, il coniuge: "Una gogna, sono innocente"

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Giudice ritrovata morta in casa: linchiesta è anche per omicidio. Due gli indagati. Cosa sappiamo

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