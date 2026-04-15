Rincaro sigarette e tabacchi | aumenti fino a 50 centesimi a pacchetto

Da oggi, i prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato aumentano fino a 50 centesimi per pacchetto, in seguito alle disposizioni contenute nella legge di Bilancio. Questi rincari si applicano immediatamente e riguardano tutti i prodotti del settore. Le nuove tariffe sono state introdotte senza ulteriori annunci o comunicazioni da parte delle autorità competenti.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Dalla giornata di oggi scattano nuovi rincari per sigarette, sigari e tabacco trinciato, effetto diretto. Milano, scoperta bisca clandestina nel quartiere Comasina. La Polizia di Stato ha sequestrato un appartamento. E’ morto oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano, fondatore di Legambiente e dei Verdi,.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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Sigarette più care, aumenti di 30 centesimi a pacchetto

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