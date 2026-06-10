Percorsi abilitanti 30-36-60 CFU dal 19 giugno al 19 luglio gli atenei possono accreditarsi per attivazione dei corsi

Dal 19 giugno al 19 luglio, le università possono presentare domanda per ottenere l’accreditamento dei percorsi abilitanti di 30, 36 e 60 CFU destinati ai futuri insegnanti delle scuole secondarie per l’anno accademico 20262027. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aperto ufficialmente la procedura di accreditamento, che consente agli atenei di attivare i corsi di formazione iniziale per i docenti. La richiesta si svolge esclusivamente in modalità telematica.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aperto ufficialmente la procedura per l’accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie relative all’anno accademico 20262027. Le istituzioni interessate – università statali e non statali, accademie di belle arti, conservatori e istituti AFAM – dovranno caricare la propria offerta formativa sulla piattaforma CINECA entro il 19 luglio, utilizzando le credenziali fornite dal consorzio. Il via libera alla presentazione delle proposte scatterà il 19 giugno. Cinque le tipologie di corsi attivabili. Accanto al percorso abilitante ordinario da 60 crediti formativi universitari o accademici, previsto dall’allegato 1 del D. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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