Perché il nuovo Siri di Apple non sarà disponibile nell’Unione europea

Il nuovo Siri di Apple non arriverà nell’Unione europea a causa di un disaccordo tra l’azienda e le autorità locali. La disputa riguarda le modalità di gestione dei dati e le normative sulla privacy, che l’azienda non ha ancora adeguato alle richieste europee. L’aggiornamento, atteso da tempo, rimarrà quindi disponibile solo in altri mercati. La disputa si concentra su come il sistema gestisce le informazioni personali degli utenti e sulla conformità alle norme comunitarie.

L'azienda e le istituzioni stanno litigando su quanto l'atteso aggiornamento basato sull'intelligenza artificiale rispetti le lla concorrenza A inizio settimana Apple ha presentato Siri AI, una versione del suo famoso assistente virtuale potenziata e progettata per funzionare con sistemi di intelligenza artificiale. La novità era attesa da tempo, dopo diversi ritardi e precedenti tentativi fallimentari, ma per chi vive nell’Unione Europea non sarà disponibile su iPhone e iPad a causa di una diatriba ormai di lunga data tra Apple e la Commissione europea. Il punto su cui una delle aziende più potenti e ricche del mondo e i... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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