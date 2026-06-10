Pensioni la Covip per la riforma | fondi oltre 262 miliardi ma restano i gravi divari

La previdenza complementare italiana ha superato i 262 miliardi di euro di risorse, con un aumento dei fondi e una crescita degli operatori. Nonostante le sfide di mercati instabili, tensioni geopolitiche e cambiamenti demografici, il settore ha mantenuto una certa stabilità. Tuttavia, permangono differenze significative tra le diverse aree e tipologie di fondi. La Covip monitora costantemente l’andamento e la distribuzione delle risorse nel sistema pensionistico complementare.

Roma, 10 giugno 2026 - La previdenza complementare italiana cresce, accumula risorse, consolida gli operatori e mostra una capacità di tenuta non scontata in una fase segnata da tensioni geopolitiche, mercati instabili e transizione demografica. Ma proprio i numeri presentati dalla Covip nella Relazione annuale 2025 dicono che la vera partita non è più solo quella della solidità finanziaria: è quella dell’inclusione. Perché il secondo pilastro previdenziale continua ad allargarsi, ma non ancora abbastanza tra donne, giovani, autonomi e Mezzogiorno. Il presidente della Commissione, Mario Pepe, ha fissato il punto politico e istituzionale della relazione: la previdenza complementare deve essere letta dentro “una fase storica di trasformazioni economiche, demografiche, sociali e tecnologiche di straordinaria portata”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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