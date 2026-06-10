A partire dal 2026, i pensionati italiani in Grecia potranno beneficiare di un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi esteri per 15 anni. Questa misura mira ad attrarre pensionati stranieri, offrendo una tassazione più bassa rispetto alle aliquote italiane. L’obiettivo è incentivare il trasferimento di pensionati in Grecia, dove i costi di vita sono più bassi e il clima è mite tutto l’anno. La normativa è prevista da una legge approvata recentemente.

Il sogno di molti italiani, giunti all’età della quiescenza, è quello di trasferirsi in un Paese dove il costo della vita sia più contenuto, il clima mite tutto l’anno e la pressione fiscale decisamente più leggera rispetto a quella italiana. Se fino a qualche anno fa la meta regina indiscussa era il Portogallo, oggi gli occhi di migliaia di pensionati sono puntati sull’altra sponda dello Ionio. Godersi la pensione in Grecia è diventata una delle scelte più strategiche e profittevoli dal punto di vista finanziario, grazie a una legislazione fortemente attrattiva introdotta dal governo di Atene. Ma come funziona esattamente questo meccanismo? Quali sono i requisiti legali e fiscali per evitare contenziosi con l’Agenzia delle Entrate italiana? E, soprattutto, conviene davvero a tutti? Pensione in Grecia: perché tutti la scelgono. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione in Grecia, l’imposta sostitutiva al 7% per 15 anni su redditi esteri 2026

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