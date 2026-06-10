I ciclisti coinvolti nel progetto Pedal’Arno sono ora autorizzati a segnalare anche problemi legati alle plastiche lungo il fiume. Questa iniziativa permette ai partecipanti di intervenire direttamente per evidenziare situazioni di degrado ambientale. La comunicazione ufficiale sottolinea che le segnalazioni devono essere fatte seguendo le procedure indicate nei documenti ufficiali, che rappresentano la base per l’azione e il monitoraggio delle problematiche segnalate.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa: Ufficio stampa Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Parte dal Casentino e arriva fino al mare “Pedal’Arno”, il ciclo-viaggio di oltre 250 chilometri che attraverserà la Toscana seguendo il corso del fiume più famoso della regione. Quattro tappe, incontri pubblici, colazioni del ciclista, pranzi del ciclista e una missione ben precisa: completare la ciclovia, promuovere il turismo lento e trasformare gli appassionati delle due ruote in una sorta di Guardia Forestale con i pantaloncini imbottiti. Secondo gli organizzatori, infatti, i ciclisti saranno vere e proprie “sentinelle del fiume”, chiamate a individuare frane, erosioni, sversamenti, rifiuti e criticità varie. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pedal’Arno, i ciclisti diventano sentinelle del fiume: autorizzati a lamentarsi anche delle plastiche

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