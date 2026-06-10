Dal 2028 sarà attivato un pedaggio sulla Fipili. Un rappresentante politico critica la decisione, affermando che far pagare i camion aumenterà i costi e penalizzerà le imprese. La questione riguarda l’introduzione di una tariffa sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, con opposizione di alcune forze politiche che ritengono che questa misura possa avere effetti negativi sull'economia locale. La decisione è stata annunciata per l’inizio del prossimo anno.

FIRENZE – “Giani sbaglia gravemente a insistere con l’istituzione del pedaggio per i tir sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Non è tassando il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi decine di milioni di euro negli ultimi 5 anni, senza che disagi e code siano diminuiti”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, commentando le dichiarazioni del governatore, che ha annunciato la nascita di Toscana Strade e il pedaggio per i tir dal 2028. E ancora: “Gli enti locali non possono trattare gli autotrasportatori come un bancomat per tappare le buche e finanziare la nascita di Toscana Strade, ennesimo carrozzone pubblico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pedaggio sulla Fipili dal 2028, Stella (Fi) attacca Giani: “Far pagare i camion significa creare altri costi e penalizzare le imprese”

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