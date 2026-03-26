Soccorsi inutili è morta Lutto nella tv per l’attrice non c’è stato niente da fare

Nella notte del 23 marzo, un incidente stradale ha provocato la morte di una donna di 30 anni, nota nel settore dello spettacolo locale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. La vittima, molto apprezzata nel suo ambito, non ha potuto essere salvata nonostante l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

Un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte del 23 marzo ha spezzato la vita di una giovane attrice trentenne, molto conosciuta nel panorama dell’intrattenimento locale. Lo schianto si è verificato intorno alle 23:30, mentre la donna stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di lavoro, lungo una delle arterie principali della città. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiava avrebbe improvvisamente perso il controllo, finendo contro uno spartitraffico e ribaltandosi più volte sull’asfalto. Una scena violenta, ripresa anche dalle telecamere di sicurezza della zona, che hanno immortalato gli istanti in cui l’auto si capovolgeva, lasciando pochi dubbi sulla gravità dell’impatto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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