I coniugi hanno dichiarato di non essere genitori improvvisati, sottolineando di aver pianificato attentamente l’educazione dei figli. La famiglia si sta preparando a trasferirsi in una nuova abitazione nel bosco, segnando un cambiamento importante nella loro vita. La decisione di vivere in un ambiente naturale e isolato rappresenta un passo significativo, mentre continuano a seguire un percorso educativo che ritengono adeguato alle loro scelte.

Si avvicina un punto di svolta per la famiglia del bosco, con i coniugi ormai pronti a vivere nella struttura messa a disposizione dal Comune, e i bambini iscritti alla scuola pubblica statale (entro la fine di giugno dovranno sostenere un esame che stabilirà il loro livello di preparazione e in quale classe saranno inseriti). Proprio della preparazione scolastica dei figli ha voluto parlare Catherine Birmingham. Si tratta infatti di un argomento affrontato anche nel suo libro, "La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco", dove la donna fornisce la propria versione dei fatti, rispondendo alle tante accuse di degrado e incurie mosse contro di lei e il marito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, la risposta di Catherine sull'educazione dei figli: "Non siamo genitori improvvisati"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel bosco: Ridateci i nostri figli - Vita in diretta 02/02/2026

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, Catherine e la lettera in cui spiega la sua filosofia su salute ed educazione dei figliCatherine, madre che vive in un bosco, ha scritto una lettera in cui spiega la sua visione su salute ed educazione dei figli.

Famiglia nel bosco, Catherine a Pasqua non potrà stare con i tre figli: attesa risposta all'istanza dei legaliA Pasqua, Catherine Birmingham non potrà trascorrere del tempo con i tre figli a causa di un divieto legale.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i bambini iscritti in una scuola ma prima dovranno sostenere un esame; Famiglia nel bosco, la madre parla dell’incontro con i figli: cosa le hanno detto; Famiglia nel bosco: Pillon, richiesta per costruire la nuova casa; Domenica In 2025/26 - Catherine Birmingham e la verità sulla famiglia nel bosco - 31/05/2026 - Video.

La mamma della famiglia nel bosco a Domenica In: respinge le accuse e dice di avere un solo obiettivo, riportare con sé i tre figli #Attualita x.com

Famiglia nel bosco, i periti: Pregiudizi verso Catherine. Oggi sarà ospite a Domenica InLa mamma del bosco, oltre il pregiudizio, per una nuova generazione fondata su valori come libertà, compassione e amore. Nel ritratto di Catherine, tracciato dallo ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: Nathan si dichiarò dopo 8 mesi, siamo rimasti in Italia per i bambini. Vogliono tornare a casaL'ultima puntata di Domenica In si apre con l'intervista a Catherine Birmingham, invitata per presentare il suo nuovo libro dal titolo La mia verità. leggo.it