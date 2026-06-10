In un'operazione a Palma di Montechiaro, sono stati trovati quantitativi di cocaina e migliaia di euro in alcune case abbandonate. Le autorità hanno indagato su come l'uomo riuscisse a utilizzare gli edifici vuoti come depositi per la droga e il denaro. Sono state identificate altre strutture disabitate che venivano impiegate per nascondere sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per chiarire l'intera rete di deposito e il metodo di occultamento.

Come faceva l'uomo a usare le case vuote come depositi? Quali altri edifici abbandonati venivano usati per nascondere la droga? Perché l'indagato ha scelto il silenzio durante l'interrogatorio? Chi altro gestiva i flussi di denaro derivanti dallo spaccio??? In Breve Sequestrati 94 grammi di cocaina e 9.500 euro in contanti dall'abitazione di Aserio. Il gip Giuseppe Miceli ha disposto arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'indagato. L' . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palma di Montechiaro: cocaina e migliaia di euro in case abbandonate

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