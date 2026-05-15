Palma di Montechiaro finanziato il parcheggio pluripiano Furca

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Palma di Montechiaro ha ricevuto la notifica ufficiale del decreto regionale che finanzia la realizzazione del parcheggio pluripiano "Furca" in piazza Mazzini. L'assessorato delle infrastrutture e della mobilità ha stanziato 3.298.942 euro per l'opera."Una splendida notizia per la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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