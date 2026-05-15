Palma di Montechiaro finanziato il parcheggio pluripiano Furca

Il Comune di Palma di Montechiaro ha ricevuto la notifica ufficiale del decreto regionale che finanzia la realizzazione del parcheggio pluripiano "Furca" in piazza Mazzini. L'assessorato delle infrastrutture e della mobilità ha stanziato 3.298.942 euro per l'opera."Una splendida notizia per la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cantina abusiva a Palma di Montechiaro, Legacoop: "Intervento importante per tutelare il settore"Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia esprime soddisfazione per l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento...

Palma di Montechiaro, rogo distrugge casa: indagini sul mistero? Cosa sapere Incendio distrugge magazzino e stanze di un'abitazione a Palma di Montechiaro giovedì pomeriggio.

Palma di Montechiaro, finanziato il parcheggio pluripiano FurcaIl sindaco Castellino: Traguardo importante per la città. Previsti oltre 120 posti auto, giardino pensile e belvedere coperto ... agrigentonotizie.it

Oltre 120 posti auto, finanziato nuovo parcheggio pluripiano a Palma di MontechiaroIl Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha comunicato che è pervenuta al Comune, la notifica ufficiale del Decreto Regionale di finanziamento, da parte dell’Assessorato delle Infrastru ... licatanet.it