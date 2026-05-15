Palma di Montechiaro finanziato il parcheggio pluripiano Furca
Il Comune di Palma di Montechiaro ha ricevuto la notifica ufficiale del decreto regionale che finanzia la realizzazione del parcheggio pluripiano "Furca" in piazza Mazzini. L'assessorato delle infrastrutture e della mobilità ha stanziato 3.298.942 euro per l'opera."Una splendida notizia per la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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