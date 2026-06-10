È stata firmata una nuova convenzione per la gestione delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla. L’accordo mira a tutelare la biodiversità e valorizzare il patrimonio naturalistico della regione. La collaborazione tra enti coinvolti si concentrerà sulla tutela ambientale e sulla promozione del territorio dal punto di vista turistico ed economico. La gestione delle aree protette si baserà su interventi condivisi e sostenibili.

FUCECCHIO – Conservare la biodiversità, valorizzare il patrimonio naturalistico regionale con le sue preziose riserve naturali, promuovendo il territorio anche dal punto di vista turistico ed economico. A questo scopo la giunta regionale ha dato il via libera nell’ultima seduta alla nuova convenzione per la gestione del sistema delle riserve naturali regionali Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla. Un atto che si rinnova, sotto la regia della Regione Toscana e che sarà siglato dai Comuni di Altopascio, Larciano, Ponte Buggianese, Fucecchio, Cerreto Guidi, Chiesina Uzzanese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Lamporecchio e dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e che permetterà una gestione integrata dell’area in base a modalità di collaborazione organizzate su obiettivi comuni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla, nuova convenzione per la gestione delle riserve naturali

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