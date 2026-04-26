Il Liceo Carducci di Pisa ricorda l’Eccidio del Padule di Fucecchio

Il Liceo Carducci di Pisa ha organizzato una commemorazione per ricordare l’Eccidio del Padule di Fucecchio, avvenuto il 23 agosto 1944. In quella data, truppe tedesche eliminarono circa 170 civili e prigionieri italiani nel corso di un’operazione militare. La commemorazione si svolge ogni anno nel rispetto delle vittime, con una cerimonia che coinvolge studenti e rappresentanti delle istituzioni locali.

Il 3 settembre del 1943 l’Italia firmava l’armistizio e già a partire dai giorni immediatamente successivi il feldmaresciallo Albert Kesselring sottopose il territorio italiano alle leggi di guerra tedesche: affidò la giurisdizione degli atti ostili contro le forze armate germaniche ai tribunali militari del Reich e le autorità tedesche emanarono rigorose direttive a tutela delle loro forze armate e degli alleati fascisti, nel contesto di una strategia repressiva su larga scala. Dopo la liberazione di Roma l’esercito tedesco di Kesserling fu costretto a rallentare l'avanzata alleata per completare le fortificazioni della Linea Gotica e la Toscana divenne una trappola mortale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Liceo Carducci di Pisa ricorda l’Eccidio del Padule di Fucecchio Notizie correlate Leggi anche: L’Eccidio del Padule. Svolta sui risarcimenti. Il tribunale quantifica 14 milioni per i familiari Padule di Fucecchio: divieto auto e 6 km a piedi per i visitatoriNel cuore della Valdinievole, il Comune di Larciano ha introdotto una restrizione alla circolazione dei veicoli a motore sulla via comunale de Le... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli studenti del Liceo Ariosto, del Carducci e dell'Einaudi al Museo Archeologico di Ferrara per Il gioco della dodicesima notte; KYKLOPES: FORGE OF FLIGHT; Il ministro Casellati a Cassino per il 200 anni del 'Carducci'; Roma, il caso della nuova lista stupri in un liceo: la procura indaga. Il preside: Collaboreremo. Il Liceo Carducci di Pisa ricorda l’Eccidio del Padule di FucecchioIl 3 settembre del 1943 l’Italia firmava l’armistizio e già a partire dai giorni immediatamente successivi il feldmaresciallo Albert Kesselring sottopose il territorio italiano alle leggi di guerra te ... lanazione.it Gara di greco antico, vince un studente di Nola: il trionfo del liceo CarducciIl greco antico ha il suo nuovo campione, l'omerica prova di competenza linguistica è stata vinta da Gennaro Marco Tarallo, studente del IV del liceo classico Carducci di Nola, ... ilmattino.it Un’esperienza intensa, partecipata e profondamente significativa Il gruppo The New Poets / The New Arts, progetto del Liceo Carducci e dell’IIS Copernico–Carpeggiani di Ferrara, ha portato in scena “Non è normale che sia normale” nell’ambito di Binario - facebook.com facebook