Ottant’anni della Repubblica e il voto alle donne Poste celebra l’anniversario con un cofanetto filatelico

Poste Italiane ha lanciato un cofanetto filatelico per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana e il diritto di voto alle donne. L’edizione speciale è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico. L’iniziativa ricorda due tappe fondamentali della storia del paese, con un prodotto dedicato ai collezionisti e al pubblico. La collezione comprende francobolli e materiali che commemorano l’anniversario.

Un cofanetto celebrativo per ricordare una delle date più importanti della storia italiana. Poste italiane ha realizzato un’edizione filatelica speciale dedicata agli 80 anni della Repubblica italiana e al voto alle donne, disponibile anche negli uffici postali con sportello filatelico di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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GLI 80 ANNI DELLA REPUBBLICA E DEL VOTO DELLE DONNE CELEBRATI CON UN RICCO PROGRAMMA

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