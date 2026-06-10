La cantante ha dichiarato di aver prodotto da sola la propria musica dagli anni Ottanta e ha aggiunto che i suoi figli avranno poca eredità. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha anche ricordato i suoi 60 anni di carriera, con dodici partecipazioni al Festival di Sanremo e collaborazioni con artisti come Fedez e Achille Lauro, quando nessuno se lo aspettava.

S essant’anni di palcoscenici, dodici Festival di Sanremo, collaborazioni con Fedez e Achille Lauro quando nessuno se lo aspettava. Eppure dietro tutto questo, non c’è mai stata una grande casa discografica, un produttore potente, una struttura che facesse da scudo. C’è stata solo lei, i suoi soldi e la convinzione che valesse la pena scommettere su se stessa, ogni volta, da capo. Una scelta che ha riempito la carriera e svuotato i conti, e che Orietta Berti rivendica senza un’ombra di rimpianto, quando dice che i figli avranno poco da ereditare e che di questo non sembra perderci il sonno. Orietta Berti, l’anno della rinascita: da Sanremo alle hit con i rapper X Orietta Berti: poco da ereditare, ma tanto da ammirare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, la cantante ha parlato della sua vita con la schiettezza che la contraddistingue: «Mi produco da sola dagli anni Ottanta, i miei figli avranno poco da ereditare»

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Caterina Balivo - La Volta Buona - 27-05-26

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