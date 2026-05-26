Durante la trasmissione si è verificato un momento di tensione tra la conduttrice e un’ospite, accompagnato da un clima di disagio. Contestualmente, si è parlato della situazione familiare tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, senza ulteriori dettagli o commenti. La discussione ha evidenziato un’atmosfera nervosa nel programma, con alcuni momenti di imbarazzo per gli intervenuti. La puntata si è conclusa senza ulteriori sviluppi sulla vicenda familiare.

Nel salotto televisivo de La Volta Buona si è tornato a parlare della delicata situazione familiare che coinvolge Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina. Un confronto che, almeno inizialmente, sembrava destinato a un racconto più intimo e riflessivo, ma che col passare dei minuti ha assunto toni decisamente più tesi. La giovane, ospite di Caterina Balivo, ha infatti ribadito con fermezza la propria posizione sul padre e sulle difficoltà vissute negli ultimi mesi, mentre la conduttrice ha provato a mettere in discussione alcune sue scelte, dando vita a un botta e risposta che in studio ha creato più di un momento di imbarazzo. Evelina Sgarbi ospite di Caterina Balivo: la sua posizione sul padre Vittorio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Gelo da Caterina Balivo, tensione tra la conduttrice e la sua ospite: momenti di disagio a La Volta Buona, i fatti

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