Oroscopo Venere entra in Leone sabato 13 giugno 2026 alle 12 | 47 | cosa cambia per i 12 segni
Sabato 13 giugno 2026 alle 12:47, Venere entra nel segno del Leone, spostandosi dal Cancro. Questa posizione influenzerà i comportamenti relazionali e le emozioni di tutti i segni zodiacali. La presenza di Venere in Leone può portare maggiore attenzione verso i rapporti e un desiderio di esprimere affetto in modo più evidente. La posizione di questo pianeta continuerà a influenzare le dinamiche sentimentali e sociali nei giorni successivi.
L'oroscopo di Venere in Leone si apre sabato 13 giugno 2026 alle 12:47, quando il pianeta dell'amore lascia il Cancro ed entra nel segno del fuoco più scenografico dello zodiaco. Nelle prime vere serate d'estate italiane, fra terrazze che si riempiono e luce che resta fino a tardi, il cielo affettivo cambia tono: meno custodire, più mostrarsi. Firma: Artemide – Aggiornato il 10 giugno 2026 Venere era in Cancro dal 19 maggio, e proprio lì, martedì 9, ha salutato Giove con la congiunzione più dolce dell'anno. Ora cambia stanza: da sabato 13 giugno alle 12:47 e fino al 7 luglio abita il Leone, e l'amore smette di parlare a bassa voce. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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