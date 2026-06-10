On the Road nasce per trasformare la conoscenza in consapevolezza oltre 100 giovani a fianco del servizio alla comunità
È iniziata la diciannovesima edizione del progetto educativo “On the Road”, promosso da Ragazzi On The Road APS. Oltre 100 giovani partecipano a questa iniziativa, che si propone di trasformare la conoscenza in consapevolezza e coinvolge il servizio alla comunità. L’avvio dell’edizione è stato annunciato in un evento a Bergamo. La durata e le attività specifiche non sono state comunicate.
Bergamo. “ On the Road ”, il progetto educativo promosso da Ragazzi On The Road APS, ha preso ufficialmente il via, con la sua diciannovesima edizione. Il progetto coinvolgerà oltre 100 ragazze e ragazzi provenienti da tutta la provincia di Bergamo in un’esperienza immersiva dedicata alla sicurezza, al soccorso, alla prevenzione e alla cittadinanza attiva. L’incontro inaugurale si è svolto all’Auditorium del Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mascheroni” di Bergamo, alla presenza dei giovani partecipanti, delle istituzioni, delle amministrazioni comunali, dei Comandi di Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine, del sistema di emergenza-urgenza, degli enti di soccorso, del volontariato e dei partner coinvolti nel progetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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