On the Road nasce per trasformare la conoscenza in consapevolezza oltre 100 giovani a fianco del servizio alla comunità

Notizia in breve

È iniziata la diciannovesima edizione del progetto educativo “On the Road”, promosso da Ragazzi On The Road APS. Oltre 100 giovani partecipano a questa iniziativa, che si propone di trasformare la conoscenza in consapevolezza e coinvolge il servizio alla comunità. L’avvio dell’edizione è stato annunciato in un evento a Bergamo. La durata e le attività specifiche non sono state comunicate.