Un uomo di 22 anni è stato accoltellato ripetutamente nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'aggressore gli ha inferto almeno 30 fendenti, tutti alle gambe, tra cui uno che ha reciso l'arteria femorale, causando una grave emorragia. L'episodio è avvenuto nella sera del 26 maggio, e il giovane è morto poco dopo. La polizia sta indagando sull'accaduto.

È stato raggiunto da almeno 30 coltellate, tutte sulle gambe, una delle quali ha inciso l'arteria femorale procurandogli una devastante emorragia, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Lo ha stabilito l'autopsia. In carcere per il delitto si trovano già Jefferson Smit Echevarra Verano, 19enne peruviano componente di una banda dei Latin Kings, e Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni. Il secondo è stato rintracciato a bordo di un Flix-bus a Bardonecchia (Torino) di ritorno dalla Spagna doveva aveva cercato di fuggire. Accusato come Verano di omicidio aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Omicidio in stazione a Milano: Gianluca Ibarra colpito con almeno 30 coltellate

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Omicidio in stazione a Milano, l'autopsia: il giovane ucciso con 34 coltellate alle gambe

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L’omicidio di Gianluca Ibarra, alla #stazione Certosa di #Milano. Arrestato anche il secondo indagato per il delitto. La Polizia lo ha fermato su un autobus a Bardonecchia. #Tg1 Alfredo Ranavolo x.com

Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit

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