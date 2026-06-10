Un uomo arrestato per l’omicidio alla stazione di Milano Certosa non ha risposto alle domande durante l’interrogatorio. Il secondo sospettato, fermato dopo una fuga, è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine. La polizia ha confermato che il primo arrestato ha scelto di non fornire spiegazioni, mentre il secondo è stato catturato dopo essere scappato. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto alla stazione milanese.

Milano, 10 giugno 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell'interrogatorio di garanzia davanti alla gip di Milano Sara Cipolla, Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20enne nato in Argentina, il secondo giovane fermato per l' omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ucciso a coltellate la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia scientifica è sul posto dell’omicidio, nella stazione di Milano Certosa. Il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6, Milano, 27 maggio 2026. ANSADAVIDE CANELLA I suoi legali, tra cui l'avvocato Walter Massara, hanno spiegato che il giovane è stato portato in carcere a Milano da poco e la difesa non ha ancora potuto studiare e valutare gli atti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Omicidio alla stazione Milano Certosa, il secondo arrestato non risponde al giudice. Gonzalo Melendez bloccato dopo la fuga

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Omicidio alla stazione Certosa: fermato 19enne

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Temi più discussi: Omicidio in stazione Certosa a Milano, la polizia ferma un giovane; L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione Certosa, un secondo giovane ricercato all'estero; Omicidio alla stazione Certosa di Milano, fermato un 19enne; Scambiato per un rivale: l'omicidio a Milano Certosa per un errore nella faida tra Latin Kings e MS13.

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