Un uomo arrestato per l'omicidio alla stazione Certosa si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio. È il secondo sospettato coinvolto nel caso. La polizia ha confermato che l'indagato non ha fornito dichiarazioni e si trova in custodia. L'indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell'episodio. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle indagini o sui motivi dell'omicidio.

Milano, 10 giugno 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell'interrogatorio di garanzia davanti alla gip di Milano Sara Cipolla, Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20enne nato in Argentina, il secondo giovane fermato per l' omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ucciso a coltellate la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia scientifica è sul posto dell’omicidio, nella stazione di Milano Certosa. Il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6, Milano, 27 maggio 2026. ANSADAVIDE CANELLA I suoi legali, tra cui l'avvocato Walter Massara, hanno spiegato che il giovane è stato portato in carcere a Milano da poco e la difesa non ha ancora potuto studiare e valutare gli atti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio alla stazione Certosa, il secondo arrestato non risponde al giudice

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Stazione Certosa, accerchiato da dieci sulla banchina: ragazzo di 22 anni ucciso

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Temi più discussi: Omicidio in stazione Certosa a Milano, la polizia ferma un giovane; L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione Certosa, un secondo giovane ricercato all'estero; Omicidio alla stazione Certosa di Milano, fermato un 19enne; Sono degli animali. Mi è morto tra le braccia: il racconto shock del fratello del 22enne ucciso a Milano Certosa.

Uno dei 2 ragazzi ricercati per l’omicidio del 22enne,Gianluca Ibarra Silvera,avvenuto alla stazione di Milano Certosa,è stato rintracciato e bloccato a Bardonecchia.Isaias Gonzalo Linares Melendez,argentino di 20 anni si trovava a bordo di un autobus in arriv x.com

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