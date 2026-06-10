Durante un intervento televisivo, un storico ha definito il conflitto a Gaza come genocidio e ha accusato chi non interviene di complicità. Ha inoltre commentato la mancata pubblicazione del suo libro in Israele, sottolineando come ciò rifletta la riluttanza del paese a confrontarsi con le proprie responsabilità. Ha criticato inoltre la definizione di antisemitismo, considerandola una definizione riduttiva rispetto al rifiuto del sionismo.

“La mancata pubblicazione del mio libro in Israele? La dice lunga sulla mentalità del paese nel quale sono nato e cresciuto, un paese che non è disposto a sentirsi dire la verità su quello che sta accadendo al suo interno, il che ci porta al tema del genocidio a Gaza “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo, su La7, da Omer Bartov, uno dei massimi storici contemporanei e accademico israelo-americano di fama mondiale per i suoi studi sull’Olocausto. Il suo ultimo libro, “Nell’abisso. Dal sionismo al genocidio: la sconfitta morale di Israele”, appena uscito per Laterza e già tradotto in decine di lingue, resta invisibile nelle librerie di Tel Aviv e Gerusalemme: nessuna casa editrice israeliana ha voluto pubblicarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Omer Bartov a La7: “A Gaza è genocidio, chi vede e non agisce ne è complice. Definire antisemitismo il rifiuto del sionismo è una sciocchezza”

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