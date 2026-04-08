NXT NXT Stand & Deliver 2026 – Review

NXT ha appena concluso il suo evento Premium Live, Stand & Deliver 2026, che si è svolto presso la The Factory At The District di Chesterfield, Missouri. La serata ha visto diverse sfide e incontri tra i talenti della federazione, con risultati che hanno coinvolto varie storyline e contratti in gioco. L’evento ha rappresentato un momento importante per il roster di NXT, offrendo numerosi match e momenti di interesse per i fan presenti e quelli che hanno seguito l’evento in diretta.

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Review qui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di Stand & Deliver 2026 che si è tenuto dalla The Factory At The District di Chesterfield, Missouri. Come la preview, data l’importante dell’evento per NXT, anche questa review sarà eccezionalmente “doppia”. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Mixed 10-Person Tag Team Match: Hank & Tank, Shiloh Hill, Eli Knight and Wren Sinclair vs. Birth Right (Arianna Grace, Channing “Stacks” Lorenzo, Lexis King, Uriah Connors & Charlie Dempsey) Lorenzo: Il match tenutosi nel Countdown del PLE, il team composto da Hank & Tank, Shiloh Hill, Eli Knight e Wren Sinclair ha affrontato i Birth Right in un Mixed 10-Person Tag Team Match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NXT NXT Stand & Deliver 2026 – Review NXT NXT Stand & Deliver 2026 – PreviewBuongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Preview qui sulle nostre pagine, la prima a due mani. Leggi anche: RISULTATI: NXT STAND & DELIVER 2026 NXT Stand & Deliver 2026 Review Temi più discussi: I risultati di WWE NXT Stand & Deliver 2026; WWE NXT Stand & Deliver 2026: card e come vederlo in streaming; Risultati NXT Stand and Deliver 2026 Live – WWE; NXT Stand & Deliver 2026, tutti i risultati. NXT NXT Stand & Deliver 2026 – PreviewBuongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Preview qui sulle nostre pagine, la prima a due mani. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo ... zonawrestling.net RISULTATI: NXT STAND & DELIVER 2026Da St. Louis, Missouri, è andato in scena l'evento più importante dell'anno per il roster di NXT. A Stand & Deliver i destini di molti atleti possono cambiare, tra punti di arrivo e punti di partenza ... zonawrestling.net VENERDÌ 10 APRILE STAND-UP COMEDY AL TEATRO COMUNALE DI MOMBAROCCIO CON GIULIA CERRUTI IN “MONOLOGO DI DONNA CON PECORINO” - x.com Oggi è la . "Together for health. Stand with science." Questo è il messaggio che l'OMS lancia oggi al mondo. Non è uno slogan: è una presa di posizione precisa, in un momento in cui la scienza — le sue istituzi - facebook.com facebook