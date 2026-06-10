Nuovo ospedale Monopoli-Fasano | via ai primi 25 pazienti trasferiti

Sono stati trasferiti i primi 25 pazienti al nuovo ospedale Monopoli-Fasano. I pazienti più fragili sono stati accompagnati con mezzi dedicati e personale specializzato, garantendo le necessarie precauzioni sanitarie. L’operazione di spostamento è stata coordinata da un team di emergenza che ha lavorato in collaborazione con le forze dell’ordine per assicurare la sicurezza durante tutto il percorso.

Come sono stati trasportati in sicurezza i pazienti più fragili?. Chi ha coordinato l'operazione logistica tra le diverse forze dell'ordine?. Cosa diventerà esattamente il vecchio ospedale San Giacomo dopo il trasferimento?. Quando inizierà ufficialmente l'attività del nuovo pronto soccorso tecnologico?.? In Breve Operazione condotta da 10 ambulanze e 40 operatori tra le 7:30 e mezzogiorno.. Trasferiti 19 degenti stabili, 3 neonati in incubatrice e 2 pazienti da pronto soccorso.. Pronto soccorso attivo nella nuova sede da domani 11 giugno 2026 ore 8:00.. Vecchio San Giacomo diventerà casa di comunità con medici di medicina generale e specialisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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